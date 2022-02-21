Киев не особо стремится воевать с ДНР и ЛНР, так как опасается вмешательства России. Однако в спину их подталкивают Соединенные Штаты с Британией, которым важно разжечь боевые действия в регионе и втянуть в них Москву, уверен депутат Госдумы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Он напомнил, что сейчас Киев с линии разграничения ведет чрезвычайно активные артиллерийские обстрелы, однако пока не пытается идти в полномасштабное наступление. ВСУ «прощупывают почву», выясняют, до каких пор РФ будет терпеть их провокационные действия.

Однако США и НАТО вполне могут заставить Киев пойти дальше и начать вторжение в самопровозглашенные республики в самое ближайшее время. Тогда Россия вмешается в ситуацию, чтобы защитить жителей Донбасса от репрессий и геноцида, уверен Бородай.

«Считаю, это произойдет практически наверняка», – заявил он в беседе с журналистами издания «Украина.ру».

Она также напомнил, что Запад уже продемонстрировать свое истинное лицо в деле солидарности с Украиной, заявив о невмешательстве в конфликт.