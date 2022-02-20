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Многие россияне получат от ПФР автоматические выплаты уже в марте 2022 года. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Уточняется, что это касается тех россиян, которые имеют право на получение каких-либо пособий в связи с инвалидностью. Так, из-за пандемии COVID-19 были введены некоторые изменения, касающиеся назначения данных выплат. В частности, был на время изменён порядок установления и подтверждения ограничений по инвалидности.

Все выплаты таким людям назначались автоматически и посещать ПФР им не требовалось. Завершиться такой порядок должен был 1 марта. Но недавно было принято решение продлить временный порядок на несколько месяцев, до 1 июля.

Таким образом, если россиянину уже была назначена инвалидность, то продлеваться она будет автоматически. Установить группу инвалидности или переоформить её можно будет удалённо.

Страховая пенсия по инвалидности, которая назначается, если официально трудоустроиться хотя бы один день, как уточняется, составляет около 9 800 рублей. Получают её примерно два миллиона россиян. При отсутствии стажа назначается социальная пенсия – около 10 600 рублей. Государственная пенсия составляет около 13 200 рублей, её можно получить в том случае, если инвалидность было получена во время катастрофе или из-за военной травмы.

Недавно россиянам сообщили о выплате в размере 19 тысяч рублей. Выплаты предназначаются семьям, где недавно появились дети.

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