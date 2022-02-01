На учениях в будущем китайские J-20 и российские Су-57 станут отрабатывать не только совместные действия в общем строю, но и могут потренироваться в учебных боях между собой, что даст ценный опыт приемов и борьбы с учетом стелс-технологий. Об этом пишет Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Китайский J-20 и российский Су-57 в настоящее время являются единственными тяжелыми истребителями пятого поколения, которые производятся за пределами стран Запада. Первый служит в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2017 года, а второй, как ожидается, будет развернут на уровне эскадрильи в составе ВВС России с 2024 года.

Помимо них, в числе истребителей пятого поколения, поступивших на вооружение во всем мире – гораздо более легкий американский одномоторный F-35 и более старый тяжелый F-22 Raptor, производство которого прекращено в 2011 году. Поскольку J-20 и Су-57 являются потенциальными противниками авиации США и союзников, сравнения этих истребителей стали обычным явлением. Однако по мере дальнейшего развития программы Су-57 возможность того, что они и J-20 смогут летать бок о бок друг с другом, если не в составе одного флота, то наверняка на совместных учениях, становится все ближе.

Китай и Россия продолжают интегрировать свои вооруженные силы, при этом две страны демонстрируют растущий уровень оперативной совместимости и взаимного доверия. Кульминацией этого стали учения «Запад-2021», в ходе которых истребители обеих стран наносили совместные воздушные удары и продемонстрировали беспрецедентный уровень координации. Изюминкой стало использование J-20 своих уникальных возможностей малозаметности, чтобы проложить путь ударам российских самолетов Су-30СМ, а также китайских J-11, J-16, H-6 и JH-7.

Отсутствие у России собственного самолета-невидимки было заметным недостатком, отмеченным в ходе этих учений, что привело к предположению, что в будущих совместных имитационных военных играх Су-57 могут быть развернуты вместе с J-20. Имеется также значительная вероятность того, что эти два самолета в скором будущем могут тренироваться друг против друга в учебных воздушных боях, аналогично тому, как подразделения ВВС и морской авиации США тренируются против других членов НАТО и стран-партнеров, таких как Индия, Чили, Израиль и Малайзия.

Это могло бы предоставить как китайским, так и российским пилотам истребителей пятого поколения опыт борьбы с самолетами того же уровня, с использованием новых боевых приемов и технологий, обеспечивая эффективную подготовку к возможному столкновению со стелс-истребителями американского производства. Такие учения потенциально могут позволить каждому изучить сильные стороны очень разных истребителей-невидимок, выставленных на вооружение другим, и потенциально оптимизировать свои собственные конструкции соответствующим образом.

Су-57 и J-20 имеют очень разные конструкции, несмотря на то, что они относятся к одному и тому же весовому диапазону и поколению. Преимущество J-20 заключается в превосходных возможностях скрытности, в то время как Су-57 компенсирует это наличием огромного массива из шести радаров, работающих в разных диапазонах, что оптимизирует его для обнаружения малозаметных целей.

Ожидается, что преимущество J-20 в малозаметности будет иметь меньшее влияние на более близких дистанциях, но этот истребитель может выиграть за счет более совершенных ракет класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10, которые многие считают наиболее эффективными в мире по способности поражать цели под экстремальными углами. Системы распределенной апертуры дают еще одно преимущество – как у F-35, пилоты J-20 могут «видеть» сквозь свой самолет, используя шлем с подключенными снаружи камерами.

У Су-57 есть свои другие сильные стороны для боя: преимущества двигателей с трехмерным вектором тяги повышает маневренность, а двигатели в целом обеспечивают превосходные летные характеристики. Использование уникальных систем лазерной защиты позволяет Су-57 нейтрализовать ракеты противника с инфракрасным наведением в ближнем бою, чего нет ни у одного другого истребителя в мире.

Исход имитации ближнего боя Су-57 и J-20 сейчас очень трудно предсказать, хотя с учетом того, что у китайских пилотов было значительно больше часов обучения в воздухе, а НОАК использовала J-20 значительно дольше, это может оказаться решающим. Многое также будет зависеть от того, на какой стадии будут находиться обе программы, обе из которых нацелены на интеграцию нового поколения значительно более мощных двигателей: Saturn 30 для российского самолета и WS-15 для китайского. Это обеспечит особенно значительный импульс для J-20, который в настоящее время использует двигатель WS-10C, который значительно слабее, чем АЛ-41 на Су-57.