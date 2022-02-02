Беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», принадлежащий ВС Украины, нанес удар по территории самопровозглашенной ДНР. В результате атаки погиб один ополченец, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Милитарист».

Авторы проанализировали данные мониторинговых ресурсов и выяснили, что удар наносил БПЛА, который поднялся в небо с аэродрома под Киевом около двух часов дня в минувший вторник. Дрон направился в сторону линии разграничения, но Народная милиция ДНР проигнорировала его, так как украинские беспилотники все чаще проводят разведку на границах.

Однако на этот раз планы Киева были совсем другими. БПЛА выпустил ракету по позициям ополчения, в результате чего один боец погиб.

Украина не дает официальных комментариев по этой атаке, однако тот факт, что она не отрицает удара по ДНР, подтверждает достоверность информации.