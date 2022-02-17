Требования Североатлантического альянса и США вывести войска России из российских же районов являются неприемлемыми, заявил МИД РФ в ответе на предложения Брюсселя и Вашингтона по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что такие требования идут вразрез с интересами национальной безопасности России. Особенно в условиях, когда Североатлантический альянс стремительно наращивает свое военное присутствие у ее рубежей. США и НАТО действуют исключительно в собственных интересах, но при этом полностью игнорируют «красные линии» и суверенное право Москвы на защиту своих границ. Войска РФ находятся в пределах страны, в отличие от натовских военных, подобравшихся к российским рубежам.

Напомним, что письменный ответ на предложения НАТО и США был передан сегодня днем американскому послу Джону Салливану. Госдепартамент Соединенных Штатов уже подтвердил получение российского послания.