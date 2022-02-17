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Американский госдепартамент заявил, что в четверг посол США в Москве Джон Салливан получил письменный ответ России на предложения Америки по гарантиям безопасности. Этим высказыванием он подтвердил информацию, которую раньше растиражировали западные средства массовой информации.

РИА Новости сообщает, что днем 17 февраля Джон Салливан на 15 минут зашел в здание МИД России. Ведомство рассказало, что послу было передано письмо с ответом РФ, что позже и подтвердили американские СМИ и Госдепартамент США. Салливан после выхода из здания отказался давать какие-либо комментарии прессе.

Напомним, что ранее о передаче письма заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что как только ответы будут отправлены в Вашингтон и Брюссель, содержание документа появится в российских СМИ.

Напомним, что в ходе переговоров с НАТО и США в январе текущего года Москве не удалось добиться выполнения Брюсселем и Вашингтоном главных условий – нерасширения НАТО на восток и его возвращения к границам 1997 года.

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