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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался насчёт принятого решения, касающегося республик Донбасса. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

Медведев сравнил ситуацию, происходящую в настоящее время, с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В то время он являлся президентом страны и принял соответствующее решение. Медведев сообщил, что он применил военную силу и политическую волю, благодаря чему Россия помогла в сохранении жизней многих людей.

Согласно заявлению Медведева, США и НАТО плохо усвоили урок из этой ситуации. Сейчас они продолжают «цинично и бесцеремонно» подступать к РФ. Медведев также отметил расширение участников альянса и указал, что Запад осуществляет помощь Киеву в саботаже Минских соглашений. Из-за этого у националистов на Украине оказались развязаны руки, а власть является слабой.

Ранее эксперты рассказали, какие последствия ожидают Россию из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Как было отмечено, США не прекратят свою антироссийскую истерию.

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