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Совет безопасности РФ уже принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР и теперь последнее слово остается за президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим политические эксперты рассказали, какими будут последствия этого шага.

Так, политолог Алексей Макаркин сообщил, что признание самопровозглашенных республик отменит действие Минских соглашений. Однако вместо них Москва сможет заключить договоренности о военном сотрудничестве с Луганском и Донецком. По словам эксперта, складывается практически такая же ситуация, как с Южной Осетией и Абхазией, однако у республик Донбасса отсутствуют границы. Поэтому придется думать над тем, как восстановить их в пределах Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, обстрелы после признания вряд ли прекратятся, так как в регионе имеется много серых зон, а линия фронта выражена нечетко.

Что касается реакции международного сообщества, то США продолжат антироссийскую истерию, а вот Европа может воспринять признание ДНР и ЛНР, как отказ от «нападения» на Украину и «захвата Киева». Что автоматически устранит риск введения самых серьезных санкционных мер.

Еще один политолог Денис Денисов считает, что Россия все-таки не признает самопровозглашенные республики, так как это решение абсолютно ничего не изменит. По его словам, Москва просто освободит Киев от ненужных ему обязательств по Минским соглашением, да еще и получит санкции от Запада, негативно влияющие на экономику страны.

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