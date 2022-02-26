26 февраля православные христиане отмечают день преподобного Мартиниана Кесарийского. В народе этот день называют Мартыновым днём.

Считается, что в этот день следует убираться в доме, так как это принесёт мир и гармонию в семью, а также счастье и удачу. Порядок стоит навести и в своей душе, чтобы очиститься от плохих мыслей. Кроме того, нужно помолиться о помощи в противостоянии различным соблазнам.

Также можно молиться и о хорошем зрении. Если зрение плохое, то считалось, что если в ночь на 26 февраля посмотреть на звёзды, это поможет улучшить зоркость.

Рукоделием в этот день заниматься нельзя, так как это может привести к различным несчастьям. Нельзя ругаться или заниматься решением вопросов, связанных с деньгами, к примеру, давать в долг или планировать покупки. Кроме того, не стоит принимать поспешных решений.

Ранее мы рассказывали, что 26 февраля отмечается Вселенская родительская суббота. В этот день следует поминать усопших и молить о помиловании христиан.