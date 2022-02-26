26 февраля православные в России отмечают Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу.

В этот день полагается поминать усопших и молить о помиловании христиан. В особенности это относится к тем, кто умер внезапно из-за войны или стихийных бедствий. В храмах проводятся заупокойные Божественные литургии, а также общие панихиды.

Посещать кладбище не является обязательным требованием, но многие православные выбирают для посещения именно этот день, чтобы оставить на могилах угощения и цветы. Дома полагается поминать усопших вместе с гостями, при этом по центру стола нужно поставить церковную свечку.

Ругать и оскорблять умерших нельзя, так же как и ссориться в доме.

В церкви в этот день также проводится заговение на мясо, из-за чего Вселенская суббота и получила второе название – мясопустная.

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