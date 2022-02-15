Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила уточнить дату «вторжения» России на Украину.

Как отмечается, недавно американское агентство Bloomberg сделало заявление, что Россия осуществит нападение на Украину уже в скором времени. Авторы статьи заявили, что «вторжение» может начаться уже 15 февраля. Об этом, как указало издание, сообщили анонимные источники, которые знакомы с данной темой. Согласно опубликованной информации, Россия могла устроить провокацию на Донбассе. Однако, кроме слов, никаких доказательств предоставлено не было.

В своём Telegram-канале Захарова попросила Bloomberg уточнить свой прогноз касаемо сообщения о «вторжении» России. Она также назвала издание «средством массовой дезинформации».

“Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, – в крыс”, – отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что США и Великобритания занимаются пропагандой войны. Она также указала, что в Лондоне и Вашингтоне это прекрасно осознают.