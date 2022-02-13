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Пропаганда войны в чистом виде. Так на действия Лондона и Вашингтона отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала у себя в telegram-канале. 

Представитель МИД напомнила, что международный пакт, который запрещает пропаганду военных действий был принят ещё в 60-е годы прошлого века Генеральной Ассамблеей ООН. Тогда, в разгар Холодной войны, документ стал гарантией, что не разгорится новый мировой конфликт. Однако США и Великобритания сделали “оговорки” в документе, которые разрешают его не исполнять, чем они сейчас и пользуются, отметила дипломат.  

По мнению Захаровой, официальные лица в Вашингтоне и Лондоне прекрасно осознают опасность, к которой ведут их действия. Тем не менее “не лишают себя возможности поднести спичку к стогу сена”.  

На протяжении последних месяцев западные страны утверждают, что Россия готовит вторжение на Украину. В Кремле заявляют, что таких планов нет. 

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