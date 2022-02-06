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Губернатор Рязанской области Николай Любимов отреагировал на критику пунктов экспресс-тестирования на Covid-19. В ходе заседания опергруппы при правительстве региона он заявил, что эти объекты не претендуют на статус «лица рязанского здравоохранения», так как созданы для разгрузки медицинских учреждений.

Любимов пояснил, что никто и не собирался делать в этих пунктах евроремонт или создавать комфортные условия для рязанцев. Они являются временной мерой, так как городские больницы не успевают сделать тесты всем желающим.

«Некоторые, конечно, говорят, что там неудобно, кто-то даже представил это «лицо рязанского здравоохранения». Ну это для удобства сделано, а не для того, чтобы кто-то мог взять и поглумиться, посмеяться. Совершенно неправильная реакция», – заявил глава региона.

Четыре первых пункта экспресс-тестирования были открыты в Рязани 31 января. В один из них практически сразу выстроилась большая очередь, а в другом было обнаружено 20 новых случаев заражения коронавирусом.

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