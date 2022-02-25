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Будущее ВСУ после завершения российской спецоперации выглядит довольно мрачным. Киев понесет большие потери в технике, вооружении и военной инфраструктуре, восполнить которые будет чрезвычайно сложно, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Лента.ру» он пояснил, что всего за сутки на территории Украины были разрушены средства противовоздушной обороны, аэродромы ВВС, военно-морские силы. Кроме того, фактически уничтожены центры управления армией, логистика, штабы и склады с боеприпасами и оружием.

Киев однозначно не справится с восстановлением всего этого, а Запад вряд ли снова начнет давать огромные суммы на оборону Украины. Поэтому ВСУ придут в упадок, причем затянется он на долгие годы.

Напомним, что США обсуждают поставку оружия украинскому сопротивлению, но опасаются оказаться соучастником войны.

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