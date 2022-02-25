Администрация американского лидера Джо Байдена заявила о возможности переправить на Украину оружие для сил сопротивления. Однако эту идею поддержали далеко не все политики Соединенных Штатов.

Все дело в том, сообщает агентство ТАСС, что Байдену придется получить поддержку Конгресса для отправки новых партий вооружений на Украину. Но даже часть администрации главы государства заявляет, что подобный шаг еще больше ухудшит и без того почти прекратившиеся отношения между РФ и США.

Кроме того, Соединенные Штаты станут фактически соучастником войны на Украине, и убедить Россию в обратном вряд ли получится. Поэтому высок риск нанесения Москвой ядерных ударов по центру принятия решений в Вашингтоне и начала мировой войны.

Напомним, что ранее сообщалось, что если США начнут вооружать партизанские подразделения на Украине, то боевые действия могут сильно затянуться.