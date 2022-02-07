Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северно-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев в беседе с РИА Новости дал прогноз на 2022 год.

Как отмечается, год синего водяного тигра начался в ночь на 2 февраля. В это время у буддистов начинаются и новогодние праздники, которые продлятся 15 дней, они определят весь дальнейший год. Согласно заявлению Бадмаева, этот год будет сложным и переменчивым, как и 2021 год. Он назвал этого зверя спокойным с виду, но всегда готовым к нападению.

Таким образом, как заявил Бадмаев, россиянам стоит быть готовыми к неожиданным неприятностям. Им нужно сохранять бдительность и внимательность, это позволит избежать различных проблем. Кроме того, он отметил, что чем больше россияне будут проявлять сострадание и любовь к окружающим, тем легко им будет справиться с неприятностями.

Недавно мы сообщали, что в Пакистане был найден древний буддийский храм. Его возраст составляет около двух тысяч лет.