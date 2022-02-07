Страны НАТО задумались о строительстве газопровода от Испании до Франции и Германии. Об этом сообщает издание La Vanguardia, ссылаясь на источники из испанского правительства.

Как было заявлено, целью строительства этого газопровода является намерение снизить зависимость Европы от газа, который поставляет Россия. Издание также отметило, что Германия весьма заинтересовалась этим проектом. Идею о строительстве нового газопровода предложили в США, которые также хотят, чтобы в пользу нового проекта был заморожен «Северный поток-2».

В испанской Каталонии имеются терминалы для хранения сжиженного газа из США, кроме того, есть возможности для осуществления регазификации.

Ранее уже предлагалось создать газопровод Midcat, но от идеи отказались из-за нерентабельности с учётом перехода на возобновляемые источники энергии. Однако сейчас проект может вновь стать актуальным.

Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что неуместная шутка Виктории Нуланд позволит быстрее запустить “Северный поток-2”. По его словам, в Германии слова Нуланд посчитали оскорблением.