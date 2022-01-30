Политолог Александр Сосновский высказался насчёт недавней шутки Виктории Нуланд, касающейся газопровода «Северный поток-2».

Как рассказал Сосновский, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила про газопровод, указав, что было бы лучше, если бы через него поступала в Европу водка. Но в Германии, согласно заявлению Сосновского, подобные шутки не понимают и слова Нуланд стали для жителей страны оскорблением. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Сосновский отметил, что подобные шутки от первых лиц и лиц второго ряда воспринимаются хорошо если как некомпетентность. В самом плохом случае их посчитают прямым оскорблением. В итоге, как уверен политолог, слова Нуланд могут сблизить России Германии и ускорят запуск газопровода.

Ранее эксперт Дмитрий Маринченко заявил, что запуск “Северного потока-2” могут отложить. По его словам, даже в 2022 году газопровод могут не запустить в работу.