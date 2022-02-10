В Конгрессе США указали, что Байдену необходимо понизить зависимость государства от ядерного оружия. Об этом рассказывает портал RT.

В своём письме, адресованном Байдену, авторы отметили, что сейчас США приближаются к намерению потратить 630 миллиардов долларов на комплекс, связанный с ядерным вооружением. Впрочем, уточняется, что потратить данную сумму планируется из расчёта до 2030 финансового года. Отмечается, что письмо было написано в преддверии выхода Обзора ядерной политики.

Авторы обращения заявляют, что благодаря этому документу Байден может поменять ядерный курс политики. Они уверены, что уменьшить количество ядерного оружия можно также и за границей.

«Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился Трамп», – заявляется в обращении.

Также было отмечено, что при Байдене удалось разобраться с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 2026 года.

Ранее политик Рон Пол призвал Конгресс США прекратить выступать против России. Он заявил, что это угрожает началом масштабной ядерной войны.