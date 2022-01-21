Американский политик Рон Пол заявил, что в США и республиканцы, и демократы открыто выступают против России/

По словам политика, непрекращающиеся угрозы в адрес России являются для них весьма важной деятельностью, которая заставляет их верить собственной пропаганде. Из-за этого, однако, они перестают принимать во внимание здравый смысл. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Как отметил Пол, политики соревнуются в том, чьи угрозы в сторону России будут выглядеть более пугающими. Представители партий считают, что благодаря этому они выглядят жестко. Но такие действия, в свою очередь, угрожают началом масштабной ядерной войны.

Политик отмечает, что, заявляя о том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной, США упускают, что происходит это на российской территории. В пример он приводит тот факт, что во многих странах находятся американские войска, и потому США стоит прекратить критиковать Россию.

В завершение Пол призвал Конгресс США прекратить накалять ситуацию, перестать высылать Украине оружие и помощь, закончить с санкции, и перестать пытаться править всем миром.

Недавно мы сообщали, что в США обвинили Путина в том, что он намеревается “возродить империю зла”. Кроме того, было заявлено, что угроза нападения Россию на Украину становится всё более реальной.