читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский политик Рон Пол заявил, что в США и республиканцы, и демократы открыто выступают против России/

По словам политика, непрекращающиеся угрозы в адрес России являются для них весьма важной деятельностью, которая заставляет их верить собственной пропаганде. Из-за этого, однако, они перестают принимать во внимание здравый смысл. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Как отметил Пол, политики соревнуются в том, чьи угрозы в сторону России будут выглядеть более пугающими. Представители партий считают, что благодаря этому они выглядят жестко. Но такие действия, в свою очередь, угрожают началом масштабной ядерной войны.

Политик отмечает, что, заявляя о том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной, США упускают, что происходит это на российской территории. В пример он приводит тот факт, что во многих странах находятся американские войска, и потому США стоит прекратить критиковать Россию.

В завершение Пол призвал Конгресс США прекратить накалять ситуацию, перестать высылать Украине оружие и помощь, закончить с санкции, и перестать пытаться править всем миром.

Недавно мы сообщали, что в США обвинили Путина в том, что он намеревается “возродить империю зла”. Кроме того, было заявлено, что угроза нападения Россию на Украину становится всё более реальной.

Вам может понравиться

ВСУ массово стягивают к линии разграничения в Донбассе РСЗО “Смерч”

Киев намерен пойти на эскалацию конфликта на Донбассе. Это подтверждается массовой переброской в регион реактивных систем залпового огня «Смерч», сообщил портал Avia.Pro. По имеющейся в распоряжении журналистов информации, у Киева

Американский историк Снайдер предрек гражданскую войну в США в 2025 году

В 2025 году Соединенные Штаты сотрясет гражданская война, считает процессор Йельского университета Тимоти Дэвид Снайдер. Его мысли по этому поводу приводит «Российская газета». Историк считает, что нынешняя ситуация в Америке

Forbes: Российский крейсер “Москва” в одиночку расправится со всем украинским флотом

Украинский флот, в котором реальное сопротивление способен оказать лишь флагман «Гетьман Сагайдачный», не сможет противостоять России на море. Одного ракетного крейсера «Москва» будет достаточно, чтобы пустить на дно корабли ВМС
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |