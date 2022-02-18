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В Северной столице до сих пор ведется следствие по факту смерти семи пациентов в ГКДЦ №1 после применения к ним опасного сернокислого бария при рентгеноскопии желудка.

Предположительно, Комздрав Петербурга мог знать о запрещенном применении промышленного бария вместо медицинского, поскольку разница в закупочной стоимости двух веществ отличается в четыре раза. Желание сэкономить на закупках стало причиной смерти семи невинных пациентов.

Также стало известно, что компания-поставщик «НеваРеактив» ранее не работала с медицинскими учреждениями. Кроме того, в Единой информационной системе отсутствует какая-либо информация о контракте на поставку. Возможно именно из-за этого ведомство дало запоздалую реакцию на случившееся.

В СМИ отмечают, что на данный момент главной Комздрава является ставленник губернатора Александра Беглова Дмитрий Лисовец – при его руководстве были зафиксированы первые факты коррупции в ведомстве. Например, в июне прошлого года был задержан Александр Шкабара по подозрению в получении взятки.

Так, глава региона Беглов не занимается решением системных городских коллапсов, а продвигает на высокие посты своих политических товарищей и единомышленников. При таком управлении нет никаких гарантий, что подобная трагедия в скором времени не повторится.

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