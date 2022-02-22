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Зарубежные компании Meta и Zoom приступили к соблюдению требований, указанных в российских законах. Речь идёт о законе о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

В частности, они решили оформить свои личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. Публикация с соответствующей информацией появилась на сайте Роскомнадзора. Как было указано в сообщении, компания Meta только отправила заявление, а Zoom свой личный кабинет уже оформила.

Meta владеет такими социальными сетями, как Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. У Zoom имеется одноимённый сервис для проведения видеоконференций.

Помимо этого, было заявлено, что Zoom работает над формой обратной связи. Кроме того, представители компании не исключают возможности того, что в будущем в России будет открыто их представительство.

Ранее мы сообщали, что компания Meta добавит функцию “личных границ” в Horizon World и Horizon Venues. Такое решение было принято из-за жалобы пользовательницы на домогательства.

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