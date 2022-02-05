Компания Meta собирается ввести функцию, которая позволит определять «личные границы» в Horizon World и Horizon Venues.

Соответствующая информация была опубликована в блоге компании. Благодаря обновлению аватары пользователей данных сервисов не смогут подходить к другим на расстояние менее 1,2 метра.

К такой идее разработчики пришли после сообщения одной из женщин, которая заявила о домогательствах. Согласно её словам, у её аватара встали три мужских аватара. После этого они начали делать ей непристойные намеки. Спустя несколько минут женщина приняла решение отключиться.

Новая функция, которая не даст другим аватарам возможности входить в чужое личное пространство, будет введена автоматически и отключить её будет нельзя. В дальнейшем появятся настойки своих «личных границ».

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