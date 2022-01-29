Корпорация Google заявила, что намеревается внедрить новую технологию для браузера Chrome.

Технология получила название Topics API, она будет использоваться вместо алгоритма FLoC. Этот алгоритм разрабатывался для того, чтобы третья сторона не использовала файлы cookie.

Topics, как было заявлено, проанализирует, какие поисковые запросы пользователь делал в течение недели и определит наиболее частые темы. Они будут храниться в течение трёх недель, по истечению которых они будут удалены. Во время посещения сайта будет выбрано по одной теме за каждую из трёх недель, которые будут переданы рекламодателям.

Благодаря этой технологии пользователи смогут контролировать передаваемую информацию и удалять темы. Также они смогут вовсе отключить эту функцию.

Ранее мы сообщали, что в скором времени планируется начало тестирования российской операционной системы “Фантом”. Эта система разрабатывается с 2010 года.