Коммунальные службы Петербурга используют нестандартные методы уборки снега

Информационный портал MR7 в своем телеграм-канале опубликовал видео, снятое на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга. Работник коммунальных служб вместо уборки снега поливает сугроб водой из шланга.

Нестандартные методы уборки города от снега и наледи были зафиксированы в городе и ранее. В начале февраля на Лахтинской улице коммунальщики использовали «нанолопату» для очистки кровель и карнизов зданий от свисающих сосулек. На Большой Морской крышу убирали с помощью молотка на веревке. На Васильевском острове коммунальщики использовали старинный чугунный утюг.

Проблемы с уборкой снега возникли еще в конце ноября 2021 года вопреки заверениям губернатора Александра Беглова о том, что город к зиме готов. Смольный ситуацию под контроль так и не взял. В Сети горожане отмечают, что с приходом весны снег растает сам, и, видимо, этого и ждут в городской администрации.