В Китае в этом году собираются продолжить активно заниматься космосом. Так, запланировано более 50 пусков в космос только на этот год. Об этом рассказывает издание РИА Новости, ссылаясь на Китайскую корпорацию космической науки и техники.

Как сообщается, одной из первостепенных задач Китая является окончание возведения орбитальной станции «Тяньгун». Для этого в Китае собираются провести шесть запусков. В частности, речь идёт о двух кораблях с астронавтами на борту. Кроме того, будут отправлены для модуля для станции и два космических грузовика.

Отмечается, что Китай начал стремительно развивать свою космическую программу. Так, в 2021 году было проведено 55 космических запусков. Таким образом, он вышел на первое место. К примеру, у США был проведён 51 пуск.

Ранее мы сообщали, что китайский космический аппарат отбуксировал неработающий спутник на другую орбиту. В США выразили опасение, что так же аппарат может воздействовать и на спутники других стран.