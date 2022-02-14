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Военный эксперт Яков Кедми предположил, как Россия может ответить США на продолжающиеся провокации. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Кедми отметил, что на Западе недавно сделали заявление о дате «нападения» России на Украину. Произойдёт это, согласно информации западных СМИ, 15-16 февраля. Из-за этого ведётся нагнетание истерии. В итоге, как считает эксперт, Запад может выставить ситуацию в выгодном для себя свете и заявить так, что Россия намеревалась вторгнуться на Украину, и сделала это.

Произойти это может в том случае, если провокации против России будут продолжаться. Они могут вынудить РФ использовать силу на Украине. Кроме того, вместе с этим может быть нанесён удар по европейским базам НАТО. Таким образом, как считает Кедми, если Запад и подставит Киев под удар, это не спасёт их от использования Россией своих военных сил и в отношении них.

Недавно авторы издания «Новороссия» заявили, что гипотетическая война между Россией и Украиной может начать 22 февраля. До этого срока будут проводиться серьёзные информационные провокации.

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