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Издание «Новороссия» назвало дату начала гипотетической войны между Россией и Украиной. Авторы заявили, что полномасштабные боевые действия спровоцируют ВСУ, которые 22 февраля начнут обстрелы территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР у самой границы Ростовской области.

До этой даты Киев начнет устраивать серьезные информационные провокации, чтобы вызвать панику у жителей республик Донбасса. Кроме того, на неподконтрольной Украине территории могут появиться диверсионные группы, организующие нападения на мирное население. К 22 февраля будет создан требуемый информационный фон, после чего начнется полномасштабное наступление.

Киев, по мнению журналистов, сразу же задействует танки и тяжелое артиллерийское вооружение для обстрелов российских границ, что вполне может привести к началу войны между двумя государствами.

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