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Политолог Яков Кедми считает, что в случае необходимости Россия сможет сама установить нужное положение. Об этом сообщает ИА SM-News.

Кедми рассказал, что все попытки со стороны России указать, что она не шутит и ждёт серьёзных обсуждений Западом выдвинутых предложений не возымели успеха. Если поставленных целей добиться так и не выйдет, то Россия будет сама устанавливать нужное ей положение, обеспечивая собственную безопасность военно-техническими методами.

Политолог сообщил, что во время разговора Путина с Макроном у последнего даже не было желания понять, что ему говорят. Такая привычка, при которой неважно, о чем рассказывает оппонент, а важно только то, что говорит он сам, выработалась, согласно заявлению Кедми, у многих политиков.

В дальнейшем Россия, как считает политолог, отправит США и НАТО четко сформулированный ответ. Он назвал это «предпоследним шагом» перед решительными действиями.

Ранее Яков Кедми заявил, что Россия может атаковать базы НАТО в Европе. Причиной, как он отметил, могут стать провокации США.

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