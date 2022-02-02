После встречи посла РФ в Ирландии с местными жителями и многочисленных просьб не проводить учения в непосредственной близости от побережья страны, Москва заявила о переносе маневров. Запад, разумеется, воспринял новость об этом как «блестящую победу» рыбаков над российским флотом.

Подобным высказывания западных СМИ давно никто не удивляется, так как они появляются почти ежедневно. На самом деле РФ вполне могла и не переносить учения, так как место для них было выбрано с учетом безопасности Ирландии и никаких рисков маневры в себе не несли.

Недовольство ирландских рыбаков было связано с тем, что в районе российских учений удается вылавливать наибольшее количество рыбы и морепродуктов. После маневров со стрельбами это вряд ли стало бы возможным, поэтому местные жители выразили свое возмущение. Москва пошла им навстречу, за что получила благодарность. Однако Западу обязательно нужно было превратить штатную ситуацию в «блестящую победу над РФ».