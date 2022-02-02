читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После встречи посла РФ в Ирландии с местными жителями и многочисленных просьб не проводить учения в непосредственной близости от побережья страны, Москва заявила о переносе маневров. Запад, разумеется, воспринял новость об этом как «блестящую победу» рыбаков над российским флотом.

Подобным высказывания западных СМИ давно никто не удивляется, так как они появляются почти ежедневно. На самом деле РФ вполне могла и не переносить учения, так как место для них было выбрано с учетом безопасности Ирландии и никаких рисков маневры в себе не несли.

Недовольство ирландских рыбаков было связано с тем, что в районе российских учений удается вылавливать наибольшее количество рыбы и морепродуктов. После маневров со стрельбами это вряд ли стало бы возможным, поэтому местные жители выразили свое возмущение. Москва пошла им навстречу, за что получила благодарность. Однако Западу обязательно нужно было превратить штатную ситуацию в «блестящую победу над РФ».

Вам может понравиться

В Иране за короткий срок могут создать достаточное количество урана для боезаряда

США намерены ускорить переговоры с Ирином по ядерной сделке. Причина в том, что ядерный материал для создания боевого заряда там могут получить уже в течение нескольких недель. Об этом заявили

Россиянам рассказали о справке, которая увеличит пенсию на 8 тыс. 700 рублей

Некоторые российские пенсионеры могут получить прибавку к пенсии, если отнесут в ПФР специальную справку. Об этом стало известно издании PRIMPRESS. Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, прибавка предназначается для пенсионеров,
  • Анна
  • 02.02.2022
  • читать 1 минуту

Депутат Госдумы Бородай: На Донбассе воюют наемники и внештатные подразделения НАТО

Депутат Госдумы Александр Бородай, возглавляющий Союз добровольцев Донбасса, рассказал, что НАТО хоть и не планирует отправлять войска на Украину, но активно задействует в конфликте с ДНР и ЛНР наемников и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 2 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 2 февраля – пасмурно, до 5 °C |