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В социальных сетях набирают популярность мемы с высмеиванием уборки снега и наледи в Петербурге «по-бегловски». Жители Северной столицы отметили, что губернатор Александр Беглов сможет обеспечить чистоту в городе лишь на майские праздники.

Петербуржцы с иронией подчеркнули, что вместо поиска рабочих сил и средств для дополнительной техники, градоначальник надеется на теплую погоду, с наступлением которой сугробы растают самостоятельно.

К майским праздникам растает: в Сети «раскрыли» план Беглова по очистке Петербурга от сугробов

Смольному пора признать то, что справиться со снежным коллапсом сможет только майское солнце, а все обещания Беглова являются пустыми, считают горожане.

К майским праздникам растает: в Сети «раскрыли» план Беглова по очистке Петербурга от сугробов

По мнению авторов некоторых мемов, губернатор не в курсе цивилизованных способов наведения чистоты в Петербурге, поэтому для решения проблемы с уборкой снега готов прибегнуть к помощи шаманов и колдунов.

К майским праздникам растает: в Сети «раскрыли» план Беглова по очистке Петербурга от сугробов

 

Ранее вице-губернатор Анатолий Повелий заявил о том, что Александр Беглов принимает проблему снежного коллапса как «личное горе». В ответ на это депутат «Яблока» Борис Вишневский иронично отметил, что либо губернатор «недостаточно горюет», либо ему докладывают не обо всех проблемах.

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