Турецкое издание Türkiye сообщило о заявлении Кремля, которое вызвало «эффект холодного душа» для президента Франции Эммануэля Макрона.

Как отмечается, ещё до этого визита официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что эта встреча не окажет особого прогресса на разрешение ситуации с Украиной. Песков указал, что данная ситуация весьма сложная.

По мнению авторов статьи, Макрон такого развития событий совершенно не предполагал. Они указали, что перед визитом французский президент посылал Путину «тёплые подкупающие сигналы». Но в итоге получилось так, что намерение Макрона исполнить важную политическую роль в мире и попытка продемонстрировать возможность решать важные вопросы, стали провальными.

Впрочем, ранее Макрон заявил, что целью России является определение правил совместного существования с ЕС и НАТО, а вовсе не Украина.

Ранее авторы издания Financial Times заявили, что Путин и Макрон достигли соглашения о деэскалации ситуации вокруг Украины. В своём заявлении журналисты сослались на французских чиновников.