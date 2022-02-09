читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкое издание Türkiye сообщило о заявлении Кремля, которое вызвало «эффект холодного душа» для президента Франции Эммануэля Макрона.

Как отмечается, ещё до этого визита официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что эта встреча не окажет особого прогресса на разрешение ситуации с Украиной. Песков указал, что данная ситуация весьма сложная.

По мнению авторов статьи, Макрон такого развития событий совершенно не предполагал. Они указали, что перед визитом французский президент посылал Путину «тёплые подкупающие сигналы». Но в итоге получилось так, что намерение Макрона исполнить важную политическую роль в мире и попытка продемонстрировать возможность решать важные вопросы, стали провальными.

Впрочем, ранее Макрон заявил, что целью России является определение правил совместного существования с ЕС и НАТО, а вовсе не Украина.

Ранее авторы издания Financial Times заявили, что Путин и Макрон достигли соглашения о деэскалации ситуации вокруг Украины. В своём заявлении журналисты сослались на французских чиновников.

Вам может понравиться

Украина готовится нанести “разящий удар” по энергетике России

Украина намеревается в феврале провести тестовое отключение от совместной с Белоруссией и Россией энергосистемы и тем самым нанести «сокрушительный удар» по энергетике РФ, заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Его заявление

CNN: В Москве волнуются из-за дороговизны “вторжения на Украину”

Телеканал CNN со ссылкой на источники, получающими информацию от американской разведки, заявил, что далеко не все официальные лица РФ поддерживают идею «вторжения» на Украину. Некоторые считают, что для России эта

Учёные: глобальное потепление нанесёт по США “ошеломляющий удар”

Нерадостные прогнозы дают специалисты-климатологи для Соединённых Штатов Америки. К середине нынешнего века страдать от природных катаклизмов эта страна будет гораздо чаще, чем сейчас. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nature Climate Change. 
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 9 февраля – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 4 °C |