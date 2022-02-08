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Таблоид Financial Times со ссылкой на французских чиновников рассказал, что на встрече президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона было достигнуто соглашение о деэскалации ситуации вокруг Украины.

Оно якобы предполагает вывод войск РФ из Беларуси после завершения учений «Союзная решимость-2022». Также встреча президентов названа первым шагом к «структурированному диалогу по коллективной безопасности», однако каких-либо подробностей авторы публикации не приводят.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин назвал переговоры с Макроном полезными и содержательными. По его словам, главными обсуждаемыми вопросами были ситуация вокруг Украины, а также прекращение расширения Североатлантического альянса на восток.

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