Искусственный интеллект способен создавать реалистичные лица людей, которые совершенно неотличимы от настоящих. Об этом сообщает журнал PNAS.

В эксперименте участвовали 315 необученных и 219 обученных участников. Им нужно было отличить изображения людей, сделанных ИИ, и фотографии реальных людей. В обоих случаях было использовано по 400 снимков, состоящих из четырёх этнических групп, в каждой группе по 100 снимков. Кроме того, участникам исследования требовалось оценить изображения по уровню достоверности.

Выяснилось, что у необученных участников уровень точности составил 48,2%. У обученных на распознавание лиц результат выше – 59%. Несмотря на относительно большую разницу в этих показателях, по словам специалистов, она не особо значительна. Более важным является то, что поддельные лица были оценены на 8% надежнее, чем настоящие. Предполагается, что созданные ИИ лица посчитали более надёжными потому, что они более типичны.

Отмечается, что поддельные лица могут быть использованы в Сети для создания фальшивых профилей в соцсетях и интернет-мошенничества.

Недавно мы сообщали, что искусственный интеллект “сломал” игру Tetris. Он дошёл до 237-го уровня и набрал 102 миллиона очков.