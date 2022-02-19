Политолог Ростислав Ищенко заявил, что из-за одного заявления Путина о Донбассе в Германии забеспокоились за Берлин. Его слова передаёт «Экономика сегодня».

Так, президент России Владимир Путин недавно провёл в Москве встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время пресс-конференции Путин применил термин «геноцид», говоря о ситуации в ДНР. Согласно заявлению Ищенко, после этого Шольц весьма заволновался, что можно было без труда увидеть.

Эту обеспокоенность Ищенко объяснил тем, что Шольц прекрасно осознаёт, что в случае, если речь идёт о геноциде, соседнее государство имеет право принимать меры. При этом можно предпринимать меры в том объёме, который будет посчитан необходимым. Так, Запад использовал это для того, чтобы задействовать силовые решения в обход ООН.

Ищенко заявил, что сейчас Россия уже весьма сильна для того, чтобы действовать аналогичным образом.

Недавно мы сообщали, что в Германии разозлились из-за спокойной реакции Путина на провокационные вопросы. Некоторые СМИ надеялись, что канцлер Олаф Шольц спровоцирует конфликт с Путиным.