читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что из-за одного заявления Путина о Донбассе в Германии забеспокоились за Берлин. Его слова передаёт «Экономика сегодня».

Так, президент России Владимир Путин недавно провёл в Москве встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время пресс-конференции Путин применил термин «геноцид», говоря о ситуации в ДНР. Согласно заявлению Ищенко, после этого Шольц весьма заволновался, что можно было без труда увидеть.

Эту обеспокоенность Ищенко объяснил тем, что Шольц прекрасно осознаёт, что в случае, если речь идёт о геноциде, соседнее государство имеет право принимать меры. При этом можно предпринимать меры в том объёме, который будет посчитан необходимым. Так, Запад использовал это для того, чтобы задействовать силовые решения в обход ООН.

Ищенко заявил, что сейчас Россия уже весьма сильна для того, чтобы действовать аналогичным образом.

Недавно мы сообщали, что в Германии разозлились из-за спокойной реакции Путина на провокационные вопросы. Некоторые СМИ надеялись, что канцлер Олаф Шольц спровоцирует конфликт с Путиным.

Вам может понравиться

Постпред США в ООН считает, что Россия «движется к неминуемому вторжению» на Украину

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что сейчас все признаки говорят о том, что Россия обязательно совершит вторжение на Украину. В своём Twitter-аккаунте постпред США объявила, что в настоящее
  • Анна
  • 17.02.2022
  • читать 1 минуту

Эксперт Келси Атертон: Россия парализует ВСУ комплексами РЭБ “Красуха-4”

Американское издание Popular Science опубликовало очередной сценарий «нападения» России на Украину. Автор публикации Келси Атертон отметил, что Москва может задействовать свои системы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» для первых ударов по соседней

Bloomberg: На границу с Украиной отправили еще 7 тысяч российских военных

К сотне тысяч российских военнослужащих, которые находились до сего момента на границах Украины, добавилось еще 7 тысяч. Такое заявление выдал сайт Bloomberg, за три месяца превратившийся из солидного экономического издания
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 19 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |