читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкие СМИ рассчитывали, что канцлер Олаф Шольц спровоцирует конфликт с президентом Владимиром Путиным. Когда этот прогноз не оправдался, журналисты из Германии сами попытались вывести российского лидера из себя, задавая ему провокационные вопросы. Но он отвечал предельно спокойно и сдержанно, что взбесило представителей СМИ, рассказал политолог Александр Рар.

Он пояснил, что президент РФ повел себя предельно мудро и просто проигнорировал те вопросы, которые могли спровоцировать конфликт. Из-за этого немецкие журналисты целый день бесятся, называя результат переговоров неудовлетворительным.

При этом взъелись они не только на Путина, но и на собственного канцлера Шольца. Он, по мнению СМИ, пытался уходить от конкретных ответов на вопросы, говорил «не четко и уклончиво», не желая провоцировать конфликт с российским лидером.

Вам может понравиться

Военный эксперт Кнутов предрек экстренные действия России в случае наступления Киева на Донбассе

Обсуждение в Госдуме РФ документов по признанию независимости ДНР и ЛНР осуществляется не просто так. Эта мера необходима, чтобы как можно скорее защитить жителей самопровозглашенных республик в случае нападения ВСУ,

Читатели японских СМИ высказались об истерии США против России

В Японии высказались насчёт ситуации вокруг Украины и истерии насчёт «вторжения» России, о чём постоянно заявляют США и Запад. Об этом рассказывает издание РИА Новости. Так, один из читателей японских
  • Анна
  • 14.02.2022
  • читать 1 минуту

СП: Эксперт Сивков прокомментировал провокацию подлодки ВМС США у Курильских островов

Военный эксперт Константин Сивков рассказал изданию «Свободная пресса» о действиях российских моряков в инциденте с подводной лодкой ВМС США у Курильских островов. Он отметил, что фрегат «Маршал Шапошников» вполне мог
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 16 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 16 февраля – переменная облачность, до 5 °C |