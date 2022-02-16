Немецкие СМИ рассчитывали, что канцлер Олаф Шольц спровоцирует конфликт с президентом Владимиром Путиным. Когда этот прогноз не оправдался, журналисты из Германии сами попытались вывести российского лидера из себя, задавая ему провокационные вопросы. Но он отвечал предельно спокойно и сдержанно, что взбесило представителей СМИ, рассказал политолог Александр Рар.

Он пояснил, что президент РФ повел себя предельно мудро и просто проигнорировал те вопросы, которые могли спровоцировать конфликт. Из-за этого немецкие журналисты целый день бесятся, называя результат переговоров неудовлетворительным.

При этом взъелись они не только на Путина, но и на собственного канцлера Шольца. Он, по мнению СМИ, пытался уходить от конкретных ответов на вопросы, говорил «не четко и уклончиво», не желая провоцировать конфликт с российским лидером.