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Снегоуборочная кампания в Петербурге нынешней зимой признана экспертным сообществом самой провальной за последнее время. На фоне жалоб горожан за бездействие чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова, Комитет по благоустройству сообщил о заседании круглого стола, в ходе которого планируется обсудить развитие инклюзивных площадок и разработать рекомендации для инвалидов.

Бездействие и некомпетентность Комблага вынудили пенсионеров и инвалидов-колясочников самим расчищать засыпанные снегом дворы, чтобы иметь возможность выйти на улицу.

В частности, в Международный день инвалидов, горожане с ограниченными возможностями расчистили от снега и наледи придомовую территорию одного из домов по Ленинскому проспекту. Инвалид-колясочник самостоятельно расчищал путь к парковке, чтобы воспользоваться своей машиной.

Руководитель движения «Колясочники Петербурга», инвалид Светлана Быстрова рассказала о сложностях передвижения на коляске по заваленному снегом городу.

Поэтому сообщения чиновников об очередном бессмысленном мероприятии по обсуждению комфортной среды, инвалиды восприняли как издевательство над своей беспомощностью.

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