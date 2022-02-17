США не собираются отказываться от защиты Европы, и сейчас формируют обновленный выбор опорных точек для «нового антироссийского стержня» НАТО. Об этом пишет итальянское издание InsideOver. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После окончания «холодной войны» на Западе сложились две противостоящие точки зрения по вопросу расширения НАТО в Восточной Европе. Сторонники этого утверждали, что главной целью будет укрепление безопасности в регионе. Противники расширения считали его «серьезной политической ошибкой», приводя следующие аргументы: расширение НАТО ставило под сомнение всю структуру безопасности после холодной войны; создавало новую и глубокую разделительную линию между бывшими странами-сателлитами Советского Союза, принятыми в НАТО, и оставшимися в стороне; ослабило бы доверие внутри альянса по обязательству защищать «любого члена, подвергшегося нападению»; включение системно нестабильных районов могло поставить под угрозу единство внутри самого Североатлантического союза.

«Недавно американцы увеличили свой воинский контингент в Польше и Румынии на три тысячи солдат. В начале февраля Джо Байден официально одобрил решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО в случае российского вторжения на Украину. Тысяча солдат перебралась из Германии в Румынию и две тысячи из США в Европу, дав понять, что войска США не будут воевать на Украине, а будут обеспечивать оборону союзников», – отмечает InsideOver.

Тем временем ведутся переговоры со Словакией о доступе к ее военным инфраструктурам в обмен на финансирование для их модернизации. Хотя правительство Словакии единогласно одобрило формулировку двустороннего оборонного пакта с Соединенными Штатами, это соглашение столкнулось с растущей оппозицией с момента, когда оно было впервые представлено в середине декабря.

В отношении Дании Соединенные Штаты также предложили аналогичное двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны, выходящее за рамки механизмов НАТО. Это стало поворотным моментом после многих десятилетий политики Дании, направленной против размещения иностранных войск на своей территории. Точная формула этого сотрудничества еще не определена, но может включать присутствие американских солдат и военной техники на датской земле. Предположительно, в случае необходимости это коснется отправки войск в Ютландию или на остров Борнхольм, в 100 милях к востоку в Балтийском море.

Основная идея США состоит в том, чтобы создать мощный военный бастион между Черным морем и Балтийским морем, который простирается до Арктики, учитывая, что аналогичное оборонное соглашение с Норвегией регулирует и облегчает военное присутствие, учебные миссии и учения Соединенных Штатов в Норвегии, тем самым способствуя быстрому укреплению обороноспособности этой страны американскими силами в случае кризиса или войны. Соглашение подтверждает тесные отношения Норвегии с США и ключевую позицию страны на северном фланге НАТО.

«Эти шаги показывают, что США не собираются отказываться от военной поддержки Европы, для чего сейчас задействуют обновленный выбор опорных точек. Франция и Германия, борющиеся с внутренними политическими конфликтами, похоже, предпочитают прежде всего дипломатические пути, такие как использование своей роли в механизме «нормандского формата». А Италия? Рим мог бы, вместо того, чтобы любой ценой искать свою роль в украинском кризисе, стать сильнейшим союзником США в вопросах Средиземноморья, особенно в условиях дальнейшей невозможности рассчитывать на «двуликую» позицию Анкары», – заключает InsideOver.