Новая холодная война между Россией и НАТО распространилась на Средиземное море, где российский флот действует в непосредственной близости от ударной группы американского авианосца «Гарри Трумэн». Об этом сообщает портал InsideOver. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Самолеты НАТО вылетели на патрулирование по центральному Средиземноморью для «охоты» на корабли ВМФ России. Десантные корабли Северного и Балтийского флотов вошли в Средиземное море, миновав Гибралтарский пролив и, скорее всего, в конечном итоге направятся в сторону Черного моря. Весьма вероятно, что они предварительно остановятся в восточном Средиземноморье, с учетом конвенции, регулирующей проход Босфора.

Сейчас корабли российского флота находятся вблизи Сицилийского пролива – района, который в настоящее время затронут учениями Атлантического альянса «Удар Нептуна-2022». Масштабные морские маневры НАТО были запланированы заранее, но происходят в период крайней напряженности между Москвой и западным блоком. Учения альянса также непосредственно охватывают Ионическое море и Восточное Средиземноморье.

Российская десантная флотилия состоит из шести кораблей, построенных для доставки танков и пехоты прямо на берег, в целом они способны создать плацдарм с 60 танками и 1500 морскими пехотинцами. Разведка США и НАТО выразила опасения, что эти корабли предназначены для высадки российских войск в самом сердце украинской территории.

НАТО находится в состоянии максимальной боевой готовности. Силы всех стран, вовлеченных в отслеживание продвижения российских кораблей, стремятся определить, где те будут дислоцироваться, и их возможные дальнейшие намерения. Такое наблюдение ведется с тех пор, как российское соединение покинуло Балтику, с участием кораблей и авиации всех государств Альянса, мимо берегов которых следовала флотилия.

Главный для НАТО вопрос – это предостережение против Киева или способ помешать учениям военно-морских сил альянса (в которых, помимо «Гарри Трумэна», также будут участвовать французский авианосец «Шарль де Голль» и итальянский «Кавур»)?

Надо сказать, что транзиты в Средиземном море попадают под полную свободу судоходства, поэтому РФ имеет право свободного прохода, как и любой другой флот. Об этом напомнил итальянский Генштаб обороны, уточнив, что «формирование осуществляет транзит в нейтральных водах и не нарушает суверенитета прибрежных государств. НАТО следит за плаванием военно-морской группы с момента ее отбытия, состоявшегося в середине января из портов Североморск (Северный флот) и Балтийск (Балтийский флот), и продолжит следить за ее транзитом. Ни силы НАТО, ни российское военно-морское соединение не проявляли эскалации враждебного поведения или намерений».

«Однако обращает на себя внимание, что НАТО и Россия не случайно проявляют одновременную взаимную активность в одной и той же морской зоне. ВМФ России концентрирует здесь ряд соединений в восточном Средиземноморье, где их базовые силы уже присутствуют в сирийском Тартусе. Сообщается также о движении в направлении Красного моря российских кораблей после того, как они участвовали в маневрах с Китаем и Ираном недалеко от иранских берегов. В целом из российских портов стартовали учения с участием более 140 катеров во всех «зонах ответственности» – от Тихого океана до Арктики, Средиземного и других морей, «соприкасающихся» с силами НАТО», – заключает InsideOver.