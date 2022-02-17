На днях Смольный привлек внимание общественности и экспертного сообщества заявлением о достижении в Петербурге стопроцентного коллективного иммунитета к коронавирусу. Однако нашлись не согласные со словами подчиненных губернатора Александра Беглова. Среди них оказался иммунолог Николай Крючков, в своих доводах сославшийся на официальную статистику.

Эксперт напомнил, что положительный ПЦР-тест ежедневно сдают десятки тысяч петербуржцев. Столь высокая скорость распространения вируса свидетельствует о ложности заявления первого заместителя комитета здравоохранения Андрея Сарана. При этом Крючков не исключил, что чиновники пользовались ошибочной методикой.

«Вопрос в формулировках, что считать коллективным иммунитетом. Коллективный иммунитет – это иммунитет, который обеспечивает защиту от заражения, от лёгкого течения тем более. А посмотрите какая у вас заболеваемость в Санкт-Петербурге, вы Москву опередили. При 100-процентном иммунитете могут быть такие цифры по заболеваемости? Мне кажется, что нет, ну проста даже логически», – сказал Крючков.

Он предположил, что сейчас при подсчете уровня иммунитета специалисты в первую очередь опираются на наличие антител в организме человека. Это не позволяет дать объективную оценку коллективной «защиты» от COVID-19. Также процесс усложняет множество разновидностей вируса.

«Мы говорим, что сейчас эти антитела должны быть высокие для защиты, тем более от омикрона, а антитела сформировались скорее всего в ответ при заражении предыдущими линиями или ревакцинации. Я думаю, нужно уже считать от 800, от 1000 BAU/мл, ну может 700, но не меньше. А раньше было 300 при дельте. А считают, 40 или 50 получили, как положительный результат считается в тесте, уже считается, что есть», – подчеркнул вирусолог.

Он напомнил, что есть люди, пользующиеся поддельными справками. Их нельзя учитывать при вычислении уровня коллективного иммунитета. То же самое касается горожан, переболевших или привитых более шести месяцев назад. Слабые вакцины тоже не позволяют жителям оказаться в числе реальных обладателей коллективного иммунитета.

«У нас полно людей, которые переболели больше полугода назад и не вакцинировались, есть те, кто не вакцинировались и не болели пока. Они защищены? Они входят в коллективный иммунитет? Думаю, что нет. Поэтому если мы все это в совокупности посмотрим, то у нас реальный процент коллективного иммунитета, думаю, будет в лучшем случае процентов 60», – заключил эксперт.

Крючков считает, что чиновники Смольного могли неверно интерпретировать отчёты экспертов. Специалисты могли делать оговорки и использовать другие формулировки, но команда губернатора Александра Беглова представила данные так, чтобы они свидетельствовали об успехе внутренней политики.