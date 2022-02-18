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Руководство компании Ubisoft сообщило, что они не возражают против поглощения другой компанией.

Как сообщается, недавно была проведена встреча представителей компании с инвесторами, во время которой глава издательства Ив Гиймо сделал соответствующее заявление. Он отметил, что компания вполне может и дальше работать полностью самостоятельно, так как для этого у неё есть все необходимы ресурсы как в финансовом плане, так и в производственном.

Однако, если компании будет сделано интересное предложение о поглощении, отвергать его не станут, а тщательно изучат. Окончательное решение будет принято с учётом интересов как самой компании, так и игроков, для которых они делают свои игры.

Отмечается, что Ubisoft является девятой по величине компанией по выпуску видеоигр.

Недавно разработчики CD Projekt RED заявили, что основали новую студию по производству игр. Компания получила название Rebel Wolves.

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  • 16.02.2022
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