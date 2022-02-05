Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины может вызвать «волновые последствия» в водах Северной Европы. Об этом пишет газета High North News, издаваемая аналитическим центром при Северном университете Норвегии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В настоящее время Балтийское море представляет собой серьезное поле напряженности с несколькими арктическими игроками. Как Россия, с одной стороны, так и Швеция и Дания, с другой, по-разному мобилизуют свои вооруженные силы в этом районе. Две недели назад состоялось шведское военное усиление острова Готланд и арктических территорий, объясняемое «возросшей морской активности России». Шведские министры и военные назвали ситуацию с безопасностью на пороге Швеции серьезной и не исключили «возможности нападения» на страну в будущем.

Йонас Челлен, военный аналитик Шведского института оборонных исследований, утверждает: «Без общего роста напряженности между Россией и Западом реакция Швеции на увеличение числа российских десантных кораблей в Балтийском море вряд ли была бы такой же острой».

Впрочем, десантные корабли Северного и Балтийского флотов России ушли за пределы региона всего через несколько дней после шведской мобилизации.

Тем не менее, НАТО направило голландский военный корабль в Балтийское море, чтобы продемонстрировать присутствие и успокоить, в частности, своих балтийских союзников. НАТО продолжает наращивать свое военное присутствие на восточном фланге, в том числе на море и в воздухе, в странах Балтии. Согласно пресс-релизу альянса, в этом участвует Дания с фрегатом и четырьмя истребителями.

У США есть 8500 солдат, готовых к потенциальному развертыванию в Европе в кратчайшие сроки. Кроме того, Великобритания рассматривает возможность предоставления подкрепления членам северных стран НАТО.

На этом фоне Норвегия не будет выделять войска на восточный фланг НАТО, о чем заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

«Норвегия прежде всего должна быть глазами и ушами Североатлантического союза на Крайнем Севере», – пояснил Стёре.

Российские военные учения в море на севере также могут рассматриваться как часть переговорной игры, утверждает исследователь Ина Холст-Педерсен Квам в интервью High North News.

Среди требований безопасности России особое значение для Балтийского моря могут иметь следующие: Россия не хочет, чтобы ни НАТО, ни она сама размещали силы и вооружение в странах, где до весны 1997 года их не было. Это включает в себя требование, чтобы Североатлантический союз вывел свои войска из стран Балтии и Польши.

Требование о прекращении военных учений вблизи границы между НАТО и Россией затрагивает также вышеупомянутые страны Балтийского моря и Норвегию. Россия также требует, чтобы Швеция и Финляндия как страны-партнеры не могли получать военную поддержку от НАТО.

В 2016 году шведский парламент принял соглашение с Альянсом, упрощающее получение такой поддержки. Принятие требований России «разрушило бы» фундамент шведского сотрудничества в области безопасности, заявил министр обороны Швеции Майкл Байден. НАТО отвергла два первых упомянутых требования и предлагает взаимные ориентиры в отношении военных учений и политики в области ядерных вооружений в рамках Совета Россия-НАТО.

Норвежский эксперт из Института Фритьофа Нансена Андреас Остхаген отметил: «Для России фронт против НАТО и Запада находится не только в Южной Европе. Это также касается Балтийского моря и Крайнего Севера. Здесь есть связующая линия, которую Россия хочет защитить, если ей будет брошен вызов».

Напряженность между НАТО и Россией вокруг Украины может повлиять на Арктику, заявили и другие исследователи в интервью для High North News. Если дипломатический путь между Западом и Россией потерпит неудачу, конфликт может еще больше распространиться на Крайний Север, утверждают Карен-Анна Эгген из Норвежского оборонного университетского колледжа и Джули Вильхельмсен из NUPI.

Их шведский коллега Челлен утверждает, что ключевым моментом в вопросе о возможном распространении линии напряженности из Украины в Арктику является то, как будут действовать в арктическом регионе в ближайшие месяцы и годы США и Россия. Арктика, как известно, была зоной напряженности между сверхдержавами – США и Советским Союзом – во время холодной войны.

Но начиная с 1990-х годов, преобладающими чертами региона стали военная сдержанность и сотрудничество. И старые заклятые враги, и другие арктические государства подчеркивали свои общие интересы в Арктике и не переносили сюда конфликтные вопросы от других регионов.

Несмотря на российскую военную модернизацию в Арктике, а также на увеличение военной активности на западной стороне, арктические страны и сейчас сохраняют свою линию на то, чтобы не допускать серьезных вопросов безопасности и сопутствующих им разногласий.

Челлен отмечает явную разницу между советским и нынешним российским интересом к Арктике. По его словам, «в то время как Советский Союз считал Арктику инструментом ядерного сдерживания, нынешняя Россия сосредоточена на огромных природных ресурсах региона и новых транспортных путях на Севере. Военное перевооружение Москвы теперь направлено преимущественно дальше на восток – в российскую Арктику вдоль Северного морского пути».

В марте в Норвегии пройдут учения «Холодный ответ 2022» – крупнейшие военные учения Запада под норвежским командованием со времен «холодной войны». По плану в них примут участие около 35 тысяч военнослужащих. Свое участие подтвердили Финляндия, Швеция и 23 страны НАТО – все западные прибалтийские и арктические государства, за исключением Исландии.