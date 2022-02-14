Градоначальник Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что именно от районных администраций на сегодняшний день зависит ситуация в поликлиниках Санкт-Петербурга.

В рамках интервью глава региона акцентировал внимание на том, что районные администрации контролируют работу именно в тех сферах, которые сильнее всего волнуют петербуржцев – здравоохранение, уборка снега и многое другое.

«Требования к районным администрациям сегодня высоки как никогда. Они лучше всех знают ситуацию в своих поликлиниках», – заявил градоначальник.

Примечательно, что на данный момент в петербургской системе здравоохранения наблюдается серьезный системный кризис на фоне натиска пятой волны COVID-19. Из-за непоследовательной политики губернатора пациенты стоят в многочасовых очередях и далеко не всегда попадают на прием к специалисту.