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Россиянам рассказали о выплате, рассчитывать на получение которой можно уже с 27 февраля. Информацией делится издание PRIMPRESS.

Как сообщается, речь идёт о бонусе от сервиса бронирования путешествий Booking.com. Так, можно будет получить возврат части затраченных средств, если забронировать любое путешествие в срок до 6 марта. Уточняется, что забронировать жильё и получить бонус можно уже с 27 февраля. Однако, помимо определённого периода, есть и ещё одно условие – минимальная сумма потраченных средств должна равняться не менее, чем семи тысячам рублей.

Всего можно возвратить, как уточняется, 10% от затраченных денег, но не более семи тысяч рублей на одного путешественника. Чтобы получить этот бонус, требуется забронировать жильё и отправить промокод на странице «Финальные данные». Деньги вернутся человеку в автоматическом режиме после поездки. Их можно будет использовать на другую поездку в течение года.

Ранее россиянам сообщили о досрочном прекращении выплат по туристическому кешбэку. Как было заявлено, это связано с освоением всех выделенных на проект средств.

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