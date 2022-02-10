Самые боеспособные части Украины уже находятся на передовой в полной готовности к полномасштабному наступлению на самопровозглашенные ЛНР и ДНР, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что к боевым действиям Киев регулярно подталкивают Соединенные Штаты и Великобритания.

Западные хозяева президента Украины Зеленского намереваются добиться возобновления вооруженного столкновения внутри страны и спровоцировать на вмешательство в него России. После этого у них появится повод ввести санкции, а также еще больше усилить военное присутствие у границ РФ.

Нарышкин также отметил, что истерией вокруг подготовки российских войск к «нападению» на Украину, которая не имеет ничего общего с реальностью, США и Британия отвлекают внимание от действий Киева на Донбассе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «вторжение России» на Украину – это миф, который просто оправдывает переброску войск США и НАТО в Восточную Европу.

Напомним, что ранее в СМИ появилась точная дата наступательной операции Киева на Донбассе. Сообщается, что ВСУ пойдут в атаку 18 февраля.