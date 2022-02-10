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Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР практически каждый день сообщают о стягивании Киевом новой техники и вооружений к линии разграничения. Кроме того, в составе ВСУ все чаще обнаруживаются американские и британские наемники, националисты «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

Все это может означать подготовку украинской армии к полномасштабному нападению на республики Донбасса, считает бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Киев вполне может воспользоваться Олимпиадой в Пекине, чтобы напасть на ДНР и ЛНР.

Он заявил, что киевский режим специально провоцирует начало вооруженного конфликта на востоке страны, который может вылиться в серьезную войну не только с самопровозглашенными республиками, но и с Россией, которая не оставит их на растерзание ВСУ. Марков призвал украинцев не вестись на вранье властей и не идти на войну, которая никому не нужна.

Стоит упомянуть, что ранее в Сети появилась точная дата нападения Киева на Донбасс – 18 февраля. Издание EADaily рассказало, что предвестником наступательной операции будет крупная провокация ВСУ, организованная западными и украинскими спецслужбами.

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