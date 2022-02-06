Сегодня нет никаких рисков втягивания Румынии в «вооруженное столкновение с Россией», уверен глава МИД страны Богдан Ауреску. На канале Prima TV он заявил, что членство государства в Североатлантическим альянсом, а также его стратегическое партнерство с Соединенными Штатами обеспечивают надежную защиту от любых угроз, передает РИА Новости.

«Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт с Российской Федерацией в результате возможных событий по соседству. Существует чрезвычайно сильный зонтик безопасности, который предлагает все возможные гарантии безопасности и стабильности Румынии и ее граждан», – отметил Ауреску.

Напомним, что Запад и Украина обвиняют Россию в подготовке «нападения» на соседнюю страну, ежедневно придумывая все новые и новые планы гипотетической войны. РФ отвергает все инсинуации на эту тему, заявляя, что не собирается никуда вторгаться. Слухи о грядущем «нападении» выгодны исключительно США и НАТО, которые пользуются ситуацией и усиливают военное присутствие вдоль российских рубежей.