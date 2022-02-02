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Киев не желает вести переговоры с самопровозглашёнными республиками Донбасса. Вместо этого украинские власти только разжигают конфликт. Такое мнение высказал лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. 

По его словам, Украина желает как можно скорее выйти из Минских соглашений. Об этом говорят действия Киева. В частности, Пасечник связал эскалацию конфликта с ЛНР и ДНР с недавним заявлением президента Владимира Зеленского о необходимости увеличить численность вооружённых сил стран. Помимо этого, руководитель администрации ЛНР напомнил, что украинские власти наращивают группировку войск на границе с непризнанными государствами – отправляют туда наёмников, вооружение и технику. 

При этом Пасечник заявил, что на Донбассе всё еще готовы к прямым переговорам и надеются на взаимопонимание со стороны Киева. Но “Украина не заинтересована в мире”, резюмировал глава ЛНР.  

Донецкая и Луганская народные республики образовались после госпереворота на Украине в 2014 году в результате плебисцита, результаты которого Украина не признаёт.   

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