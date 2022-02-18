В своем обращении к жителям ЛНР глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник призвал стать на защиту своей земли всех мужчин, которые могут держать оружие в руках.

Помимо этого, он объявил об эвакуации мирного населения вслед за главой ДНР Денисом Пушилиным. Всех, кто не задействован в гражданской или социальной инфраструктуре, а также не является военнообязанным, Пасечник призвал выехать в Россию, которая уже подготовила условия для размещения жителей Донбасса.

Эвакуация проводится, чтобы не допустить появления большого количества жертв среди мирного населения республик на фоне угрозы наступательной операции ВСУ.

Напомним, что ДНР и ЛНР заявляют о непрекращающихся обстрелах со стороны украинской армии. Леонид Пасечник ранее заявил, что Киев может не только устроить провокацию на линии разграничения, но и прорваться вглубь территории самопровозглашенной республики.