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Стали известны новые подробности дела о промышленном барии, который медперсонал ГКДЦ № 1 в Петербурге использовал вместо медицинского. В частности, удалось установить, что компания «НеваРеактив» никогда ранее не сотрудничала с медицинскими учреждении.

В ходе расследования дела о смертях из-за промышленного бария СК выяснил, что компания «НеваРеактив», никогда не сотрудничала с медицинскими учреждениями, а лишь организовывала поставки для промышленных и лабораторных исследований.

Поэтому на данный момент остается непонятным, как она стала поставщиком ГКДЦ № 1 СК. Есть вероятность, что закупка промышленного бария произошла с целью экономии денежных средств, поскольку этот препарат дешевле медицинского в четыре раза.

Несмотря на то, что в результате халатного отношения врачей клиники погибло семь человек и об этом стало известно еще в декабре 2021 года, Комздрав отреагировал на эту трагедию с запозданием. Кроме того, глава комитета Дмитрий Лисовец и губернатор Петербурга Александр Беглов должны были все знать о закупах медучреждения и, возможно, намеренно скрыл факт замены медицинского бария.

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